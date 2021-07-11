Швед объяснил, почему не хочет возвращаться в Селтик – украинец нашел оптимальный клуб
16:44 - Читати українською
Украинский вингер Марьян Швед надеется, что Мехелен продлит его аренду.
"Хочу остаться в Мехелене, потому что в Селтике мне шансов не дают. В Бельгии я получил возможность, которой у меня не было в Шотландии.
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Я доволен своим прошлым сезоном. У меня было достаточно матчей и игрового времени, что помогло мне найти уверенность в себе", – цитирует Шведа Daily Record.
Прошлый сезон Марьян провел в Мехелене на правах аренды, где сыграл в чемпионате Бельгии 22 матча и забил 4 гола. Его действующий контракт с Селитком рассчитан до лета 2023-го.
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