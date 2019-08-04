Швед неожиданно не попал в заявку Селтика на матч чемпионата Шотландии – тренер аргументировал свое решение

Наставник Селтика Нил Леннон признался, что не включил Марьяна Шведа в заявку на матч 1-го тура чемпионата Шотландии по тактическим соображениям.

Напомним, посреди недели Швед забил гол в матче Лиги чемпионов в своем дебютном поединке за Селтик. Однако украинец оказался вне заявки на поединок против Сент-Джонстона в рамках первого тура Шотландской Премьер-лиги.

"Надеюсь, что Швед вернется в среду в матче Лиги чемпионов, но я могу выбрать только 18 игроков для заявки. Против Сент-Джонстона мне нужно было на всякий случай иметь на скамейке нескольких защитников. Это оказалось правильным, ведь травмировался Эльхамед.

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Но Марьян должен вернуться в команду. Хотя он сыграл лишь 25 минут в течение последних недель, но он дал мне необходимую глубину состава", – цитирует Леннона Daily Record.

К слову, матч Селтик – Сент-Джонстон завершился победой "кельтов" со счетом 7:0. В среду шотландцы сыграют поединок квалификации ЛЧ против румынского ЧФР Клуж.

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