Швед недоволен своим положением в Селтике и готов сменить клуб летом

Вингер Селтика Марьян Швед планирует обсудить свое будущее с главным тренером Нилом Ленноном и принять решение до следующего трансферного окна.

Швед недоволен тем, что не попадает в стартовый состав Селтика и может сменить команду летом, информирует Footballinsider со ссылкой на источник из шотландского клуба.

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Отмечается, что Леннон считает украинца большим талантом, но по уровню он уступает своим конкурентам. Также тренерский штаб убежден, что шведы нужно больше игрового времени, чтобы привыкнуть к шотландской лиге и интенсивности игрового стиля команды.

К слову, в текущем сезоне украинец провел за Селтик на поле лишь 43 минуты, забив при этом 1 гол.

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