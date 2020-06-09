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Швед не вернется в Карпаты, – СМИ

19:43 34 Читати українською
Швед не вернется в Карпаты, – СМИ
Марьян Швед / Сайт Селтика

Карпатам придется спасать сезон 2019/20 без своей бывшей звезды Марьяна Шведа.

Информация о возвращении 22-летнего форварда во Львов сильно преувеличена, утверждает FootBoom.

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Трансферное окно, скорее всего, откроется 1 сентября, а тогда Карпаты уже будут думать о комплектации на следующий сезон. Шведу придется выполнять контракт с Селтиком, надеясь сменить клуб только осенью. Зато Карпаты смогут рассчитывать на Гишама Лейоуса – израильский форвард должен вернуться после повторного тестирования в расположении команды.

Напомним, после рестарта чемпионата Украины "зелено-белые" не смогли провести поединок 24-го тура против Мариуполя – причиной стало вспышка COVID-19. "Львы" пошли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропускают матчи против Ворсклы и СК Днепр-1.

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Селтик Селтик Украинцы за рубежом Гишам Лейоус Гишам Лейоус Марьян Швед Марьян Швед Карпаты Карпаты
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