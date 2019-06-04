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Швед не сыграет за Селтик в 1-м туре чемпионата Шотландии – интересная причина

15:38 156 Читати українською
Швед не сыграет за Селтик в 1-м туре чемпионата Шотландии – интересная причина
Марьян Швед / ФК Селтик

Новичок Селтика Марьян Швед не сможет дебютировать за команду из Глазго в первом туре чемпионата 2019/20.

Бывший лидер Карпат Марьян Швед, который уже присоединился к Селтику, вынужден будет подождать своего дебюта за "кельтов". По крайней мере, в чемпионате Шотландии.

Швед получил золотую медаль чемпионата Шотландии, не сыграв за Селтик ни одного матча

Дело в том, что в своем последнем матче за Карпаты (против Арсенала-Киев) Швед получил красную карточку и должен был пропустить один матч чемпионата. 21-летний хавбек не отбыл дисквалификацию, а потому вынужден будет пропустить поединок первого тура Шотландской Премьер-лиги 2019/20, сообщает Scottish Sun.

Напомним, контракт Шведа с Селтиком рассчитан до лета 2023 года. Вингер стал последним подписанием Брендана Роджерса, который вскоре после трансфера украинца покинул Селтик и возглавил Лестер.

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Мир Марьян Швед Марьян Швед Карпаты Карпаты Селтик Селтик Шотландия
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