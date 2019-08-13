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Швед не попал в заявку Селтика на ответный матч Лиги чемпионов против ЧФР Клуж

21:40 18 Читати українською
Швед не попал в заявку Селтика на ответный матч Лиги чемпионов против ЧФР Клуж
Марьян Швед / Фото ФК Селтик

Селтик объявил заявку на поединок третьего раунда квалификации ЛЧ.

 

Наставник Селтика Нил Леннон выбрал игроков, которые будут бороться за проход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Украинский вингер Марьян Швед не попал в этот список. Прошлую встречу против румынского ЧФР Марьян провел на скамейке запасных.

Поединок между шотландским грандом и ЧФР начнется в 21:45. Первая встреча между этими соперниками завершилась вничью – 1:1.

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Теги
Лига чемпионов Украинцы за рубежом Селтик Селтик ЧФР Клуж - Селтик Марьян Швед Марьян Швед
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