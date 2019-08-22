Швед не попал в заявку Селтика на матч Лиги Европы

Украинский форвард не поможет своей команде в противостоянии со шведским АИКом.

Селтик опубликовал заявку на домашний матч плей-офф квалификации Лиги Европы.

Селтик нашел конкурента для Шведа

Марьян Швед не получил места даже на скамейке запасных. Подобная ситуация сложилась и в предыдущем еврокубковом матче "кельтов" – нападающего сборной Украины не заявили на матч Лиги чемпионов против ЧФР Клуж, в котором Селтик потерпел поражение и вылетел из турнира.

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Последний раз Швед выходил на поле еще 30 июля, в матче квалификации ЛЧ против Нымме Калью. Тогда 22-летний украинец смог отличиться шедевральным голом, который является для него единственным в составе Селтика.