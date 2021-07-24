"Мне было очевидно, что я хочу остаться в Мехелене. Я уже вернулся в бельгийскую команду, чтобы поздороваться в раздевалке с футболистами и тренерами.

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Я хорошо себя чувствую в этом коллективе", – цитирует Шведа официальный сайт Мехелена.

Напомним, Марьян принадлежал Селтику, а прошлый сезон неплохо провел за "желто-красных" на правах аренды. Шведу удалось убедить Мехелен в целесообразности полноценного приобретения, поэтому бельгийцы подписали с ним контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

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