Швед станет игроком Селтика на следующей неделе, – Sky Sports

Вингер Карпат и сборной Украины Марьян Швед продолжит карьеру в Шотландии.

Чемпион Шотландии Селтик на следующей неделе объявит о трансфере украинского хавбека Марьяна Шведа, информирует Sky Sports.

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Сейчас переговоры находятся на финальной стадии. Наставник "кельтов" Брендан Роджерс ожидает, что уже через несколько дней сможет рассчитывать на Шведа.

К слову, авторитетный портал Transfermarkt оценивает Марьяна в 2 млн евро.

В погоне за подписание игрока клуб из Глазго опередил киевское Динамо, которое не смогло удовлетворить финансовые требования Карпат. Недавно главный тренер "львов" Фабри Гонсалес подтвердил уход Шведа из Карпат.

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