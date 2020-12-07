Накануне в бельгийской прессе появилась информация о том, что Швед не смог прижиться в команде. Украинец держится отдельно от партнеров и не прилагает усилий, чтобы стать своим в коллективе. Это подтвердили главный тренер и один из одноклубников футболиста.

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В такой ситуации Мехелен задумывается над целесообразностью удерживания Шведа в команде. Марьян находится в клубе на правах аренды из Селтика. Бельгийцы имеют опцию выкупа контракта следующим летом, но могут попрощаться с игроком уже в январе. "Оценим ситуацию со Шведом во время зимнего перерыва", – приводит слова спортдира клуба Уилфрида ван Хоофа HLN.

В то же время отмечается, что 23-летний хавбек будет продолжать тренироваться с первой командой. Также не исключено, что Швед получит очередной шанс доказать свои умения. В нынешнем сезоне Марьян провел в чемпионате Бельгии три матча, результативными действиями не отличался.

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