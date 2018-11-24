Швед может перейти в Динамо уже зимой, – СМИ

Полузащитник львовских Карпат Марьян Швед может продолжить карьеру в столичном клубе.

Руководство киевского Динамо сделало официальное предложение Карпатам по трансферу Марьяна Шведа, сообщает издание tribuna.

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Переход может состояться уже во время зимнего трансферного окна.

Напомним, ранее сам Швед заявил, что клаусула в его контракте составляет 2 млн евро.

В текущем сезоне УПЛ Швед провел 15 матчей, в которых забил 8 голов.

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