Швед может перейти в Динамо уже зимой, – СМИ

Мир — 22:08 0
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Фанаты Ривер Плейт напали на автобус Бока Хуниорс - есть пострадавшие: финал Кубка Либертадорес может не состояться
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Тоттенхэм роскошно обыграл Челси в центральном матче АПЛ – первое поражение Сарри в лигеАнглия — 21:23 217
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Атлетико – Барселона: онлайн трансляция матча ПримерыИспания — 21:00 664
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ЧМ-2018: ФИФА не допустила проведения антидопингового расследования незадолго до Мундиаля, – Football LeaksЧМ 2018 — 16:07 89
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"Рамос провалив допінг-тест, але УЄФА це приховав" – чи виправдано Football Leaks атакує Реал, скандал зачіпає і РоналдуИспания — 13:18 421
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