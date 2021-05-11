Украинский вингер Мехелена Марьян Швед имеет шанс остаться в чемпионате Бельгии по крайней мере еще на один сезон.

Главный тренер команды Воутер Вранкен рассказал, что руководство клуба в ближайшее время планирует провести переговоры с Селтиком, чтобы узнать планы шотландцев по Шведу.

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"У нас есть два арендованных игрока – Марьян Швед и Ферди Дрейф. Оба сказали, что хотят остаться в Мехелене и на следующий сезон. Поэтому мы должны понять, что думают об этом Селтик и АЗ, и попытаться договориться с ними. Надеемся получить новости по обоим игрокам в ближайшие дни", – цитирует Вранкена Daily Record.

Напомним, Швед перебрался в бельгийский клуб прошлым летом. Права на 23-летнего украинца принадлежат Селтику. Нынешняя кампания для экс-игрока Карпат начиналась не очень удачно. Дошло даже до публичной критики от тренеров и одноклубников. В конце концов, Швед сумел завоевать себе место в составе. Вингер сыграл 17 матчей в Лиге Жупиле, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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