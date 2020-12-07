Вингер Мехелена Марьян Швед, права на которого принадлежат Селтике, мог начать сезон 2020/21 в другой первенства.

"Я знаю, что в свое время АЕК очень интересовался Шведом. В межсезонье наставник команды Каррера хотел взять футболиста в аренду и звонил Шевченко.

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Андрей Николаевич дал очень хорошую характеристику Шведу: "Если удастся достучаться до этого футболиста, вы получите действительно диамант. Игрок, который способен решать судьбу матча, судьбу эпизодов. Но с ним нужно работать индивидуально, психологически, его нужно раскрывать", – отметил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Швед выступает за Мехелен на правах аренды – игрок принадлежит Селтику. В текущем сезоне форвард сборной Украины провел в чемпионате Бельгии три матча, результативными действиями не отличался. Добавим, что в составе АЕКа выступают украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

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