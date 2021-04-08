"На данный момент ситуация такова, что мне придется вернуться в Глазго в конце сезона, поскольку у меня действующий контракт с Селтиком.

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Что будет дальше, я не знаю. Возможно, я останусь в Мехелене, возможно, перейду в другой клуб, или, может быть, останусь в Селтике. Ситуация должна разрешиться в течение следующего месяца или где-то так.

У Селтика будет новый главный тренер, потому что они недавно уволили Нила Леннона. Но мы еще не знаем, кто займет его место. Для меня важно, буду я играть или нет. Это всегда важно, независимо от того, в каком клубе ты играешь. Мне трудно сказать, смогу ли я лучше адаптироваться в Шотландии сейчас, после того, как провел некоторое время в аренде в Бельгии", – цитирует Шведа Daily Record.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за бельгийскую команду 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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