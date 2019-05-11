Швед: Я уже прилетел в Глазго, где приступлю к тренировкам с Селтиком

Экс-футболист Карпат Марьян Швед рассказал, что уже прилетел в Шотландию и вскоре начнет тренироваться с Селтиком.

"Я уже получил рабочую визу в Париже и прилетел в Глазго, где буду решать бытовые моменты, а также приступлю к тренировкам с Селтиком. Еще во Львове попрощался с ребятами, но через две недели я еще вернусь, возможно, еще увидимся в конце мая.

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Болельщики всегда поддерживали меня. Многие писали мне, на улице подходили и общались. Приятно, когда такое происходит, я искренне благодарен им за поддержку. Также благодарю фанатов за то, что не оставляли Карпаты одних во время выездных матчей.

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Карпаты – это мой родной клуб, в котором я с шести лет. Прошло много времени, я дорос до первой команды, провел здесь незабываемый период. Я точно вернусь сюда. Обещаю болельщикам, что однажды это случится. Не знаю, когда именно, но это точно произойдет", – цитирует Шведа официальный сайт Карпат.