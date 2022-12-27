Вингер Мехелена Марьян Швед восстанавливается от жесткого столкновения в 1/4 финала Кубка Бельгии против Эйпена. Украинец даже не может приехать на родину.

В поединке Кубка Бельгии экс-игрок Карпат и Селтика грубо столкнулся с голкипером Эйпена. Швед не смог продолжить матч, с поля игрока выносили на носилках, а позже диагностировали тяжелые повреждения грудной клетки и сотрясение мозга.

Сотрясение мозга и ушибы: последствия жуткого столкновения Шведа в Кубке Бельгии

Украинец точно пропустит сегодняшний матч Лиги Жупиле против Серен Юнайтед. Дальше Лига Жупиле уйдет на двухнедельную паузу. Есть шанс, что за это время Швед сможет восстановиться от травмы. Хотя серьезных угроз его здоровью нет, но в новогодние праздники Швед останется в Европе, где пройдет курс восстановления, сообщает Meta-ratings .

К слову, в этом сезоне 24-летний правый вингер отыграл за Мехелен 18 матчей во всех турнирах, отличился двумя голами и ассистом.