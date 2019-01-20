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Швед, Лебеденко и еще несколько игроков не полетели с Карпатами на сборы – "львы" уже отправились в Турцию

20 января 10:43 603 Читати українською
Швед, Лебеденко и еще несколько игроков не полетели с Карпатами на сборы – "львы" уже отправились в Турцию
Карпаты отправились на сборы – Фабри взял 27 футболистов

Львовские Карпаты отправились в Турцию, где продолжат подготовку к весенней части УПЛ.

Сегодня утром львовские Карпаты отправились на первый сбор в Турцию, сообщает официальный сайт клуба.

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Подготовка в Белеке продлится до 3 февраля. Наставник "львов" Фабри Гонсалес взял с собой 27 игроков:

вратари: Герман Пеньков, Максим Кучинский, Антон Задерейко;

защитники: Андрей Нестеров, Андрей Бусько, Ади Мегремич, Ника Сандохадзе, Алексей Ковтун, Александр Авраменко, Олег Веремеенко, Роман Слива;

полузащитники: Алексей Гуцуляк, Ростислав Лях, Назар Вербный, Дмитрий Кльоц, Роман Толочко, Сергей Мякушко, Остап Притула, Франциско Ди Франко, Кевин Мендес, Джонатан Бедойя, Хорхе Карраскаль, Петр Харжевский, Дмитрий Саутин;

нападающие: Кристиан Понде, Родриго Варгас, Роман Дебелко.

Отметим, что в списке отсутствуют Артем Федецкий, Денис Мирошниченко и Олег Голодюк. Также не полетел с "львами" Марьян Швед, который скорее всего перейдет в другой клуб. Не полетел с Карпатами и Орест Лебеденко, которого сватают в испанские клубы.

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