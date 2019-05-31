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Швед и 6 конкурентов в новом клубе – фанаты Селтика сделали свой выбор, результаты впечатляют

08:00 32 Читати українською
Швед и 6 конкурентов в новом клубе – фанаты Селтика сделали свой выбор, результаты впечатляют
Марьян Швед в матче за сборную Украины против СК Днепр-1

Марьян Швед должен начать сезон 2019/20 в составе шотландского гранда. Селтик подписал вингера Карпат и сборной Украины, но у него далеко не один конкурент за 2 места на флангах атаки.

Болельщики клуба из Глазго определили свои симпатии, кого они видят в стартовом составе на новый сезон. Дело в том, что Селтик имеет 7 вингеров в своем распоряжении. Фанатский портал Read Celtic провел опрос среди своих читателей по поводу тяжелого выбора 2-х счастливчиков, на которых должен сделать ставку новый тренер команды Нил Леннон. Им предлагали выбрать фаворитов в нескольких парах. Главным фаворитом среди болельщиков чемпионов Шотландии стал Джеймс Форрест, который набрал 87% поддержки от всех дуэлей.

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Оно и не удивительно. Форрест стал игроком года в шотландском чемпионате, оформив во всех турнирах 18 голов и 20 ассистов за 56 матчей сезона. А вот второе место со значительным отрывом от всех занял именно воспитанник Карпат. Швед, который еще не сыграл ни одного матча за Селтик, получил впечатляющий кредит доверить от его фанатов – 64%.

"Украинец выглядит очень увлекательным талантом по тому, что мы видели в нарезках видео его матчей на родине. Удар при нем, обожает забивать (14 голов за последний сезон). Неважно, играет он слева, или на правом фланге – способен закрыть обе позиции. Замечательный результат Марьяна с его 64%", – отмечает сайт болельщиков.

Есть только одна проблема. Главным конкурентом 21-летнего украинца является именно феноменальный Форрест, любимая позиция которого также справа в атаке. Джеймса хотят видеть правым вингером практически 90%. Интересно, кого выберет Леннон? А есть ведь еще арендованный у Манчестер Сити австралийский талант Арзани. Отметим, что не меньше конкуренция на левом фланге, поэтому Шведу предстоит борьба за место под солнцем, которой он еще не видел.

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Главное Джеймс Форрест Джеймс Форрест Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Сборная Украины футбольные фанаты Украинцы за рубежом
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