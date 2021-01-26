Лига Жупиле, 22-й тур

Васланд-Беверен - Мехелен - 2: 3

Голы: Фоше, 60, 70 – Уолш, 9, Швед, 26, 90+2

Украинский вингер Марьян Швед начинал матч против аустайдера бельгийского первенства с первых минут. Наставник Мехелена Вутер Вранке точно не пожалел за такой выбор – к середине первой 45-минутки Марьян отметился двумя результативными действиями.

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Сначала Швед ассистировал на Уолша, эффектно убрав защитника Васланд-Беверена. Для него это, к слову, первая результативная передача в футболке Мехелена. Уже через несколько минут украинец записал в свой актив еще и гол красиво перебросив голкипера, избежав перед этим офсайда.

Правда, после перерыва дела у "желто-красных" были не очень – Фоше в течении 10 минут оформил дубль. Все шло к мировой, но Мехелен на 90+2 минуте забил победный мяч. Марьян Швед продолжил феерию дублем!

Финальный свисток зафиксировал бешеную победу "малинцев". Мехелен поднялся на 10 место, набрав 32 пункта. Васланд-Беверен остался последним из 21 очком в активе.

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Видео ассиста украинца:

Видео первого гола Марьяна:

Видео второго гола Шведа: