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Швед довызван в сборную Украины

20:11 228 Читати українською
Швед довызван в сборную Украины
Марьян Швед / фото: ФК Карпаты

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Марьяна Шведа в национальную команду для подготовки к поединкам против Словакии и Турции.

Атакующий полузащитник Карпат Марьян Швед получил вызов в сборную Украины, информирует официальный Twitter львовского клуба.

21-летний Швед ранее попал в резервный список игроков, вызванных в национальную команду, однако, очевидно, что Андрей Шевченко решил привлечь в сборную и футболиста Карпат.

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В сезоне 2018/19 в активе Шведа 8 голов и 2 ассиста в чемпионате Украины.

Напомним, уже завтра "сине-желтые" соберутся в Киеве, где начнут подготовку к поединку Лиги наций против Словакии и товарищеской игры с Турцией, которые состоятся 16 и 20 ноября соответственно.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

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48
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Украина
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