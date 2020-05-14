"Швед должен играть", – легенда АПЛ вступился за украинца

Экс-игрок Тоттенема, Астон Виллы и сборной Шотландии Алан Хаттон оценил будущее вингера Селтика Марьяна Шведа.

"Пойдет ли Швед в аренду на следующий сезон? Думаю да. Футболист не может просто сидеть и только и делать, что тренироваться целыми днями.

Швед имел неожиданный вариант продолжения карьеры

Летом они будут искать для него другие варианты, будь то Англия или Шотландия. Задача Селтика – найти для Шведа такой клуб, где бы он мог начать прогрессировать и вернуться в Глазго.

Швед должен играть. Просто сидеть и ничего не делать в течение половины сезона или даже целого сезона – это бесполезно. Важно, чтобы футболист выходил на поле и играл", – цитирует Хаттона Football Insider.

В нынешнем сезоне чемпионата Шотландии Швед лишь однажды появлялся на поле. Напомним, 22-летний украинец перебрался в Селтик из Карпат в мае 2019-го за 2 млн евро.

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