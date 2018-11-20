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Швед: Делаю все, чтобы мне доверили хоть минуту сыграть против Турции

08:28 37 Читати українською
Швед: Делаю все, чтобы мне доверили хоть минуту сыграть против Турции
Марьян Швед / Фото ФФУ

Полузащитник львовских Карпат и сборной Украины Марьян Швед готовится дебютировать за национальную команду в спарринге против Турции.

"Будут тренеры решать, выйду ли я против Турции. Со своей стороны, я стараюсь делать все, чтобы мне доверили хоть минуту сыграть в этом матче.

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Я очень рад быть здесь, если даже не сыграю ни минуты, все равно буду доволен, что нахожусь здесь", – сказал Швед в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, Марьян Швед является игроком львовских Карпат и это его дебютный вызов в национальную команду.

Товарищеский поединок Украина – Турция состоится сегодня, 20 ноября. Начало в 19:30.

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Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
10
час
:
11
мин
Турция
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