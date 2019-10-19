Швед дебютировал в чемпионате Шотландии – Селтик разгромил Росс Каунти

Украинский нападающий Селтика Марьян Швед вышел на поле в матче 9 тура чемпионата Шотландии против Росс Каунти.

Шотландия. Премьер-лига, 9 тур

Селтик – Росс Каунти – 6:0

Голы: Эльюнусси, 4, 72, Эдуар, 46, Макгрегор, 49, Фонтен, 50 (аг), Форрест, 55.

Подопечные Нила Леннона взялись за дело сразу после стартового свистка. Уже на 4-й минуте матча Мохаммед Эльюнусси поразил ворота гостей, чем немного успокоил своих партнеров, которые до конца первого тайма играли в экономном режиме.

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Кажется, в перерыве игроки Селтика получили серьезную мотивацию от своего тренера, ведь во втором тайме они просто уничтожили соперника – пять голов без ответа позволили "кельтам" одержать крупную победу и, как минимум, до завтра вернуться на первое место в турнирной таблице.

Отметим, что Марьян Швед вышел на замену на 75-й минуте матча вместо Джеймса Форреста. Этот матч стал дебютным для украинца в ​​элитной шотландской лиге.

Матч главного конкурента Селтика на внутренней арене состоится завтра – Рейнджерс на выезде сыграет против Хартса.

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