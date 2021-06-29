Уникальный шанс для команды Шевченко. После исторического выхода в плей-офф Евро украинцы имеют возможность впервые пробиться и на стадию 1/4 финала – отчетный соперник способствует сдержанному оптимизму. Дуэль принимает Глазго, стадион Хэмпден Парк. Где смотреть матч Швеция – Украина онлайн? Поединок показывают на платформах oll.tv и MEGOGO по подписке, а также канале "Украина". Прямая трансляция – на "Футбол 1" и "Футбол 2". Там же, начиная с 20:55, начнется студия "EURO NON STOP". Матч, как и онлайн-трансляция Швеция – Украина на "Футбол 24", стартует в 22:00. Это встреча №5 в истории противостояния двух "сине-желтых" дружин. Мы проиграли лишь раз (в товарищеском матче). Зато выиграли единственный официальный бой на домашнем Чемпионате Европы 2012.

Швеция – Украина: анонс и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020

Тогда дубль оформил нынешний главный тренер Андрей Шевченко. Один из ассистов на счету другого Андрея – Ярмоленко. В предыдущих встречах также принимали участие Андрей Пятов и Тарас Степаненко. Свой предыдущий матч на Хэмпден Парк Украина проиграла Шотландии (1:3). Сами шведы также уступали на этом шотландском стадионе, причем два раза подряд. Команда Янне Андерссона заочно вывела украинцев в плей-офф с 3 места, но теперь наши интересы не сходятся. Интересно, что подопечные Шевченко пропустили на групповом этапе самое большое количество ударов в створ ворот (16) среди всех участников 1/8 финала Евро-2020.

Основа сборной ошеломляет. Шевченко выпускает сразу двух опорников – и Сидорчука, и Степаненко. Матвиенко, весь турнир проведший в центре защиты, выходит на левом фланге вместо Миколенко. Место Николая занимает опытный Кривцов, для которого это первые минуты на Евро. Мастер стандартов и дальних ударов Малиновский стал вторым, кому не нашлось места в старте. Очевидно, именно на этот дуэт тренерский штаб положил главную ответственность за провал против Австрии. Трудно спрогнозировать схему сборной Украины. УЕФА подает как 4-3-3. УАФ убеждает, что будет не только 2 опорника, но и 5 защитников, из которых 3 центральных.

Стартовый состав сборной Украины: 1. Георгий Бущан, 22 Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов, 13 Илья Забарный, 17. Александр Зинченко, 21 Александр Караваев, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 10 Николай Шапаренко, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 2. Эдуард Соболь, 8. Руслан Малиновский, 11 Марлос, 12 Андрей Пятов, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 18. Роман Безус, 19 Артем Беседин, 23 Анатолий Трубин , 24 Александр Тымчик, 26. Артем Довбик.

Швеция: Ольсен – Лустиг, Линдельоф, Даниэльссон, Аугустинсон – С. Ларссон (к), Ольссон, Экдаль, Форсберг – Исак, Кулусевски