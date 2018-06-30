Швеция – Швейцария: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Швеция и Швейцария встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Швеция – Швейцария состоится 3 июля на стадионе Санкт-Петербург Арена. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧС-2018: турнірна сітка смерті, український слід, Іспанія проти прокляття та ще 7 фішок плей-офф

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом поединка считают Швейцарию. Коэффициент на победу "нейтралов" в основное время составляет 2.62, а потенциальный триумф Швеции оценивается баллом 3.00. На ничью ставят 2.90.

На выход Швейцарии в 1/4 финала по итогам экстра-тайма или серии пенальти коэффициент 1.73. Триумф Швеции оценивается в 2.00.

Букмекеры из Bwin также верят в победу команды Петковича. На победу Швейцарии в основное время коэффициент 2.65, ничья оценивается в 2.95, победа подопечных Андерссона – 3.00.

Выход Швейцарии в следующую стадию после дополнительного времени или серии пенальти оценивается в 1.75. На Швецию коэффициент 2.00.

Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018

Напомним, Швеция вышла в 1/8 финала благодаря первому месту в группе F. Скандинавы добыли 6 очков, опередив Мексику, Южную Корею, и Германию, которая сенсационно прекратила борьбу за Кубок мира.

Швейцария заняла второе место в группе E, уступив первую строчку Бразилии. К слову, победитель этой пары в четвертьфинале померится силами с победителем дуэли Колумбия – Англия.