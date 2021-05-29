Национальные сборные Швеции и Финляндии встретились в товарищеской встрече в рамках подготовки к грядущему чемпионату Европы.

Товарищеский матч

Швеция – Финляндия – 2:0

Голы: Куайсон, 23 Ларссон, 58

Скандинавы, которые соседствуют на карте мира, встретились в спарринге для подготовки к финальной части чемпионата Европы, который начнется уже скоро.

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Швеция без Златана Ибрагимовича начала активно. На 23-й "сине-желтые" вышли вперед: Куайсон после разрезного паса Сванберга реализовал выход один на один с вратарем – это его девятый гол за сборную. Получилось довольно эффектно.

После перерыва шведы во второй раз огорчили соперника сборной Украины в отборе к ЧМ-2022. Голкипер сборной Финляндии Йоронен опрометчиво сыграл в собственной штрафной, сфолив на сопернике. Арбитр без колебаний назначил пенальти, который реализовал Ларссон. Для него это юбилейный – 10-й – мяч за сборную.

Больше голов болельщики не увидели, а финальный свисток зафиксировал победу "сине-желтых". К слову, на Евро-2020 сборная Швеция сыграет в квартете Е с Польшей, Словакией и Испанией, а Финляндия будет противостоять России, Бельгии и Дании в группе В.

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