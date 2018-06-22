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Швеция – Южная Корея: прогноз на матч чемпионата мира-2018

17 июня 16:36 1210 Читати українською
Швеция – Южная Корея: прогноз на матч чемпионата мира-2018
Швеция – Южная Корея: прогноз на матч чемпионата мира-2018 / BestHQwallpapers

Швеция и Южная Корея встретятся 18 июня в Нижнем Новгороде на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Швеция – Южная Корея состоится на стадионе Нижний Новгород 18 июня в 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Швеция – Южная Корея, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Британские букмекеры из William Hill считают фаворитом противостояния сборную Швеции. Коэффициент на ее победу составляет 2,00. Возможный триумф корейцев оценивается баллом 3,90, ничья – 3,20.

В то же время их коллеги из Bwin еще меньше верят в успех Южной Кореи. Коэффициент на победу азиатов – 4,20. Возможная победа шведов оценивается баллом 2,00, а коэффициент на ничью – 3,20.

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В пользу Швеции говорит и статистика. Ранее команды играли между собой 4 раза и скандинавы ни разу Южной Кореи не уступили. "Сине-желтые" дважды победили азиатскую сборную и еще 2 матча свели к ничьей.

ЧМ-2018 1 тур

Швеция - Южная Корея: Понедельник 18 июня 2018

Швеция
Матч окончен
1 : 0
Южная Корея
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Теги
ЧМ 2018 Швеция Швеция Чемпионат мира-2018 Южная Корея Южная Корея Швеция - Южная Корея
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