Швеция – Южная Корея: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Швеции и Южной Кореи встретятся в матче первого тура чемпионата мира-2018 в группе F. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Швеция – Южная Корея

18 июня, 15:00, Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород

Главный арбитр: Хоэль Агилар (Сальвадор)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Чемпионат мира-2018 продолжает открывать миру российские города и стадионы. Матч между сборными Швеции и Южной Кореи пришелся на Нижний Новгород, в котором арена за время строительства дважды загоралась и в котором работники аэропорта пишут название своего города с орфографическими ошибками. С другой стороны, город достаточно живописно вписалcя между реками Волга и Ока и может порадовать гостей как красивыми пейзажами, так и большим количеством полуразрушенных деревянных зданий недалеко от центра. Впрочем, для болельщиков главное, чтобы так же ужасно не выглядел футбол, ведь сборные Швеции и Южной Кореи любят и умеют закрываться.

Швеция – Южная Корея: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Швеция после домашней победы над Италией в плей-офф за выход на ЧМ-2018 добыла лишь одну победу из семи возможных. Если ничья на Сан-Сиро в том же плей-офф может считаться как победа, то шесть следующих матчей Швеции прошли очень невнятно: сборная сыграла вничью с Эстонией, а Чили и Румынии вообще проиграла. Да, между этими матчами была победа над Данией, однако эта команда также неуверенно проводила подготовку к чемпионату мира-2018. В июне, перед самым стартом турнира, шведы провели две "захватывающие" игры против сборных той же Дании и Перу, в обоих случаях скатав скучные 0:0 (да и в других матчах не забив больше одного гола). Словом, шведы знают все про яркий футбол (сарказм), однако недооценивать "викингов" нельзя – собливо южным корейцам.

Сборная Швеции

Сборная Южной Кореи квалифицировалась на ЧМ-2018 еще в начале сентября 2017 года, однако такая скорость не является результатом ультимативного преимущества над соперниками – просто так сложилась отборочная сетка в Азии. С тех пор корейцы провели аж 16 матчей, выиграв и проиграв по 6 раз. Особого внимания заслуживают матчи с марта по июнь, в которых команда одержала лишь одну победу (над Гондурасом) из шести возможных и проиграла четыре встречи. Все соперники, кроме Северной Ирландии, были хоть и крепкими, но такими, с которыми можно играть – Польша, Сенегал и Босния – и только полякам корейцы забили больше одного мяча.

Сборная Южной Кореи

Тем не менее, это были товарищеские матчи, а сейчас стартовал ЧМ-2018. В группе F Германия сенсационно уступила Мексике, поэтому у обеих команд есть шанс вырваться вперед в стратегической борьбе против чемпионов мира.

Превью ЧМ-2018, группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея - все, что нужно знать

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды сыграли между собой четыре матча, в которых корейцы ни разу не победили – 2 ничьи и 2 победы Швеции. Общий счет – 17:3, однако, если не учитывать победу шведов в 1948 году со счетом 12:0, он будет гораздо скромнее.

2. Южная Корея крайне неудачно играет против скандинавских стран. Команда провела 16 матчей против сборных Швеции, Норвегии и Дании, одержав победу лишь в трех матчах и восемь раз проиграв. Общий счет – 16:33

3. Сборная Швеции, если не учитывать разгром Люксембурга (8:0), в последний раз забивала больше одного гола только в сентябре 2017 – в ворота сборной Беларуси (4:0).

Кадровая ситуация

Заявка сборной Швеции на чемпионат мира-2018

Главной потерей сборной Швеции, конечно же, является Златан Ибрагимович, которого отцепили от заявки на ЧМ-2018. Сам Златан был очень недоволен, хотя перед стартом турнира он назвал Швецию фаворитом на победу – конечно же, с иронией. Во всём остальном шведы потерь не имеют, поэтому главный тренер команды Янне Андерсон на первый матч имеет полный набор футболистов – как и его визави Сын Тхэ Йонг.

Заявка сборной Кореи на чемпионат мира-2018

Ориентировочные составы на матч ЧМ-2018 Швеция –Южная Корея

Швеция: Ульсен, Лустиг, Гранквист, Линделёф, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Берг, Тойвонен.

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ли Эн, Ким Эн Гвон, Юн Эн Сон, О Бан Сок, Пак Чжу Хо, Ли Сын Ун, Ки, Сун Эн, Ку Ча Чхоль, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обе команды не являются забивными, больше концентрируясь на обороне. Компенсировать отсутствие такого игрока, как Златан, не могут ни Форсберг, ни Гвидетти, ни Берг с Тойвоненом. Зато у шведов классная оборона, в которой выступают опытный Андреас Гранквист и суперталантливый защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линдельоф.

Андреас Гранквист – капитан сборной Щвеции

Корейцы почти на всех позициях выглядят невыразительно, однако у них есть одно очень существенное преимущество над шведами – топ-форвард Сон Хын Мин. Сезон 2017/2018 оказался для него очень удачным: Сон был стопроцентным игроком основы у Почеттино, сыграв 53 матча в сезоне, забив 18 голов и отдав 11 ассистов. В сборной Сон Хын Мин в свои 25 лет уже является рекордсменом по количеству забитых голов (21). Тем не менее, корейцы также неуверенно провели подготовку к ЧМ-2018 и мало забивали.

10 самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2018

Совокупность этих факторов заставляет смотреть на сборные Швеции и Южной Кореи как на равных соперников, которые кроют козыри друг друга. Именно поэтому наиболее вероятным результатом видится боевая ничья 1:1, хотя вряд ли она устроит команды.