Итог заключительных матчей в группе Е позволил "сине-желтым" пройти в 1/8 по дополнительной квоте – в таблице лучших третьих мест. В матче Швеция – Польша украинцы болели за скандинавов, которые даже перевыполнили задачу (3:2). Шведы выиграли свою группу и станут соперниками команды Шевченко в плей-офф 29 июня.

Для полного счастья нашей сборной нужно было, чтобы матч Словакия – Испания не завершился вничью. "Красная фурия" с запасом позаботилась, чтобы этого не произошло. За тотального доминирования испанцев, словаки забили дважды в собственные ворота. Автогол голкипера Мартина Дубравки еще долго будет возглавлять рейтинги футбольных ляпов – вратарь по волейбольному забросил мяч в сетку собственных ворот. Еще один неудачник словаков – Куцка. Испанцы Ляпорт, Сарабия и Торрес довершили дело – 5: 0. Испанцы также идут дальше, а вот сборная Словакии стала той третьей командой, которая уступила украинцам в утешительной таблицы по разнице забитых и пропущенных мячей.

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Группа смерти не поскупилась на эмоции на финише группового этапа. С турниром чуть не попрощалась грозная Бундестим. Команда Венгрии, которая уже создала сенсацию в матче против французов, максимально долго щекотала нервы публике в Мюнхене. Венгры дважды вели в счете и до 84 минуты оставляли немцев за бортом плей-офф. Леон Горецка впрочем остановил дерзкую команду Марко Росси (2:2).

Вместе с Бундестим групповой этап преодолели и французы с португальцами. Команды также разошлись боевым миром – 2:2. Португальцы забивали исключительно с пенальти. Криштиану Роналду дважды не промахнулся с "отметки" и теперь уверенно возглавляет бомбардирские гонки Евро – 5 мячей. За французов отбивался Карим Бензема, который не забивал за сборную почти шесть лет. Форвард вернулся к делам, отметившись дублем. Таким образом французы выиграли группу, немцы обошли португальцев благодаря победе в очной дуэли. Сборная Венгрии прощается с турниром с высоко поднятой головой.

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