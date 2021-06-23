"Начало было сумасшедшим. Они создавали моменты, могли забить, нам немного везло. При счете 2:0 все должно было завершиться, но они выровняли положение, они слишком легко получили свои шансы. Но потом нам выпала третья возможность, и теперь мы просто счастливы.

Швеция – Польша – 3:2 – видео голов и обзор матча

Мы хотели пройти дальше. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы это сделали. Пока неизвестно, с кем мы будем играть сейчас, но хотим пройти еще дальше. Хотим побеждать в каждом матче", – цитирует Форсберга сайт УЕФА.

Дубль Эмиля в ворота поляков подарил команде Шевченко выход из группы, и именно шведы являются наиболее вероятными соперниками украинwtd в 1/8 финала Евро-2020.

Швеция вырвала сумасшедшую победу над Польшей и подарила сборной Украины путевку в 1/8 финала Евро-2020