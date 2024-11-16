Лига наций

Группа D2

Андорра – Молдова – 0:1

Гол: Постолаки, 90+2

Группа С1

Швеция – Словакия – 2:1

Голы: Дьокереш, 3, Исак, 48 – Ганцко, 19

Удаление: Шкриньяр, 90

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Андорра принимала на своем поле Молдову в группе D2. Гости проводили четвертый, завершающий матч, поэтому было важно победить, чтобы занять первую строчку, которая позволит повыситься в классе. Первый тайм между командами выдался довольно скучным. Несколько попыток у обоих были пробить по воротам, но действительно что-то опасное создать не удалось. После перерыва Молдова действовала острее и все же забила перед финальным свистком. Гол в свой актив записал Постолаки.

Швеция и Словакия сыграли довольно интересный матч. Уже на третьей минуте Дьокереш вывел свою команду вперед. "Желто-синие" долго не смогли удерживать преимущество и Ханко на 19 сравнял. Обе команды довольно активно атаковали и имели неплохие моменты, но забить никому не удалось. После перерыва Исак снова огорчил Словакию. Нападающий Ньюкасла пробил, находясь сразу вблизи трех игроков соперника, которые не стали ему помехой. Уже в компенсированное время гости потеряли капитана, который сфолил на Дьокереше. Финальный свисток зафиксировал победу Швеции.

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