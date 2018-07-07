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Швеция – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

16:56 204 Читати українською
Швеция – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018
Швеция – Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

Швеция и Англия встречаются в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч и онлайн-трансляция Швеция – Англия начались в 17:00.

Швеция – Англия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018

Швеция: Ольсен, Линделеф, Гранквист, Крафт, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Клаесон, Берг, Тойвонен

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон, Алли, Кейн, Стерлинг

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция

live 22'
0 : 0
Англия
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