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Швеция – Англия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

12:14 120 Читати українською
Швеция – Англия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018
Швеция – Англия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Швеция и Англия встретятся 7 июля в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Швеция – Англия состоится 7 июля на стадионе Самара Арена. Начало игры –17:00 по киевскому времени

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Швеция – Англия, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной букмекерской конторы Willam Hill считают Англию фаворитом поединка. Коэффициент на победу команды Саутгейта в основное время составляет 1.91. Триумф Швеции оценивают баллом 4.50, а ничью – 3.30.

На то, что Англия победит в дополнительное время ставят 9.00. Тогда как шансы на викторию шведов в овертайме оценивают коэффициентом 15.00. В возможной серии пенальти букмекеры считают шансы ообох команд равными – 10.00.

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Букмекеры Bet365 также считают Англию фаворитом четвертьфинального матча. Потенциальный успех "трех львов" в основное время оценивается коэффициентом 1.90, а на шведов ставят 4.75. Ценник ничьей – 3.40. Победа Англии в экстра-тайме оцинюетсья баллом 9.50, а в Швеции – 19.00.

Напомним, что в 1/8 финала ЧМ-2018 Сборная Швеции порадовала своих фанов победой над Швейцарией. Зато Англия в дараматичной серии пенальти выбила из турнира Колумбию.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
до матча
3
дн
:
3
час
:
26
мин
Англия
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