Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко серьезно настроен на поединок со шведами.

"Было ощущение, что команда подвела болельщиков? Конечно. Безусловно. Внутри было полное опустошение. Команда пыталась отдать все силы. Возможно, многим из стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум.

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Конечно, это была далеко не самая удачная игра от нас, но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться.

Во всем нужно искать позитив. И впервые в истории выйти в плей-офф такого крупного турнира – это большой позитив для всей страны. Но с другой стороны, за свою игру – особенно последнюю – нам всем очень стыдно.

Повторюсь, очень рад, что у нас действительно появился шанс реабилитироваться перед болельщиками и всей страной. Я уверен: наша команда может достичь большего и показать себя намного лучше", – цитирует Зинченко сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала Евро-2020 уже во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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