"Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Хотел бы поблагодарить всех, кто смог прийти на стадион и кто не смог по разным причинам. Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение. Советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть. Я, мне очень тяжело... (на этом моменте Александр пустил слезу – прим. Футбол 24).

Шевченко подытожил победу над Швецией: новая роль Зинченко, ужасная травма Беседина и мысли перед четвертьфиналом Евро

Лично мне очень трудно было настроиться на этот матч, потому что после первых трех встреч на нас вылилось очень много критики, на всю команду, в частности, на меня. Я чувствовал ответственность и то, что могу дать больше команде. Очень рад и горжусь, что мы сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей.

В сборной я привык играть в середине поля. Но я уже говорил много раз, что готов играть там, где меня видит тренер. Сегодня тренерский штаб выбрал тактику, которая сработала. Поэтому мы все сыграли и заслужили эту победу. Конечно, задача была сыграть компактно, единым блоком, так как шведы – очень организованная команда. Они любят играть вторым темпом, быстро отбирать мяч и контратаковать на том пространстве, которое появляется на половине соперников. Мы это знали, хорошо подготовились к ним, хотя и дали им создать очень много моментов у своих ворот. Спасибо Бущану, что он сегодня выдал прекрасную игру снова.

Швеция – Украина – 1:2 – видео голов и обзор матча

Думаю, это победа за счет характера, желания. Все мы прекрасно понимали, сколько критики на нас вылилось в первых трех матчах. Сегодня мы все вместе смотрели друг другу в глаза и выходили на игру как на войну. Понимали, что нужно добыть результат, этот исторический результат. И мы это сделали", – заявил Зинченко в комментарии Великому футболу. Расспрашивала Александра его жена Влада.

Украина драматично дожала Швецию в овертайме – команда Шевченко по праву пробилась в четвертьфинал Евро-2020

​​​​​​​