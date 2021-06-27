– Сборная Швеции выиграла свою группу и не потерпела в 2021 году ни одного поражения. Можно ли считать фаворитами матча 1/8-й именно шведов?

– Это уже плей-офф, я бы не назвал Швецию безусловным фаворитом. Считаю, что шансы 50 на 50. Кто больше захочет выиграть, тот и победит в этом поединке.

– Какое настроение в команде, ведь приближается, возможно, самый важный поединок в карьере для многих футболистов?

– После неудачного матча с Австрией все сделали выводы и, думаю, на игру со Швецией каждый выйдет максимально заряженным, ведь это действительно может быть самым важным поединком в жизни. Мы хотим доказать, что у нас просто был неудачный матч, но мы остаемся единой командой и можем выйти победителями в следующей игре.

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– Есть ли какие-то особые упражнения в методике тренера вратарей сборной Педро Харо?

– Не могу выделить какие-то конкретные, потому что я не так давно нахожусь в сборной. Для меня это все является новым и очень интересным и в определенном смысле по-новому раскрывает мои возможности.

– Кого вы можете выделить среди голкиперов на Евро-2020?

– Георгий Бущан очень хорошо сыграл в наших матчах, все поединки групповой стадии провел замечательно. Впрочем, не могу сказать, что для меня это было неожиданностью, – цитирует Трубина официальный сайт УАФ.

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