Наставник сборной Украины Андрей Шевченко будет иметь на стадионе в Шотландии двух особых болельщиков.

Сыновья главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристиан и Джордан поддержат отца на матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

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Журналист Роман Бебех встретил ребят в Глазго и опубликовал на своей странице совместное фото с сыновьями Шевченко, которые были одеты в футболки "сине-желтых".

Напомним, поединок между сборными Украины и Швеции состоится уже сегодня, 29 июня. Начало встречи в 22:00.

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