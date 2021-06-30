"Как и вся страна, я с особым волнением следил вчера за перипетиями событий в сложной игре 1/8 финала Евро-2020, в которой наша команда вырвала поистине историческую победу. В такой вечер мне, как и любому болельщику сборной Украины, хотелось светиться от счастья и радоваться успеху в том числе и большой группы воспитанников киевского Динамо.

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Однако злосчастный эпизод с травмой Беседина затмил эти переживания, он до сих пор не выходит у меня из головы! Только то, с каким мужеством Артем встретил очередной удар футбольной судьбы, как он держал себя, оставляя газон, частично смягчило те первые, жуткие впечатления.

Да, ценой своего здоровья наш нападающий заработал решающее преимущество над соперником. И я благодарен всем футболистам и тренерам сборной, которые отметили поистине героический вклад Артема в эту победу. Что же касается последствий ... К сожалению, чуда не произошло. Повреждение оказалось тяжелым и требующим длительного срока восстановления.

Но, повторюсь, я знаю Беседина не только как настоящего спортсмена, который не жалеет себя, но и как очень сильного мужчину. Знаю, как он ожидал, с какой отдачей готовился к сезону, до финального турнира Евро-2020. Уверен, что и на этот раз снова оказавшись без любимого дела, вне футбольного поля, Артем сделает все, чтобы как можно скорее вернуться.

В свою очередь и футбольный клуб Динамо сделает все необходимое для этого. Беседин – один из лидеров нашей команды, такие ребята – это золотой фонд Динамо и украинского футбола.

Артем, ты – не один! Мы все – тренеры и партнеры, персонал клуба и болельщики – будем ждать твоего возвращения. Ждать столько, сколько потребуется. Не сомневайся, впереди у тебя новые турниры и победы!" – цитирует Суркиса сайт Динамо.

Напомним, по прогнозам врачей Беседину на восстановление понадобится около полугода.

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