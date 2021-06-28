"Приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома. Ждем на матч наших соотечественников, которые живут здесь, в Великобритании. Их поддержка для нас очень важна и приятна.

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Конечно, для жителей Шотландии, которые очень любят спорт – и футбол в частности, хочу передать, чтобы они также приходили на стадион, ведь нам играть с болельщиками намного приятнее. И им, думаю, будет приятно прийти на стадион, увидеть хороший футбол и поболеть за сборную Украины", – цитирует Степаненко сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала Евро-2020 уже во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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