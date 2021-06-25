Консульство Украины в Эдинбурге обнародовало информацию, которая поможет всем, кто намерен посетить поединок "сине-желтых".

Как известно, сборная Украины свой матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции проведет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Сборная Украины определилась с местом подготовки к матчу 1/8 финала Евро со Швецией

Болельщики, которые планируют посетить поединок нашей команды, должны придерживаться следующих требований:

– наличие у лиц, прибывающих в Великобританию, отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы;

– самоизоляция до 10-ти дней для лиц, пересекающих границу, а также заполнение онлайн формы контактных данных, сведений о месте самоизоляции и номеров бронирования тестов на COVID-19 (платных) перед приездом в Великобританию;

– прохождение на платной основе тестов на COVID-19 на второй и восьмой день самоизоляции по прибытии в Великобританию (прохождение тестов необходимо забронировать до прибытия в страну).

Лица, прибывающие в Великобританию, могут после пяти дней самоизоляции пройти тест на COVID-19 и в случае отрицательного результата освобождаются от требования дальнейшей самоизоляции. Указанный тест осуществляется на платной основе, и забронировать время для теста необходимо заранее. Этот тест, однако, не освобождает от необходимости делать тесты на второй и восьмой день пребывания в Великобритании.

Контакты Консульства Украины в Эдинбурге – по ссылке.

Напомним, матч против сборной Швеции украинцы проведут во вторник, 29 июня. Начало встречи в 22:00.

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