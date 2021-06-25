Холодный расчет, или простое везение? Всё равно! Сборная Украины в плей-офф Евро-2020! Да, не все зависело от наших игроков, однако в 1/8 финала "сине-желтые" встретятся с командой, которая и подарила нам путевку в плей-офф чемпионата Европы. То есть, с еще одной "желто-синей" сборной – Швецией.

Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины после выхода в плей-офф

Именно благодаря победе последней над Польшей наша национальная команда получила исторический билет в плей-офф Евро. Сборная Украины впервые в истории сыграет на этой стадии. Но нельзя не упомянуть и о сборной Испании, которая победила Словакию и также причастна к успеху нашей команды.

Так, кто-то может сказать, что это просто подарок для сборной Украины. Но сравним теперь цифры с нашим ближайшим соперником. Подопечные Андрея Николаевича в поединках на Евро в среднем держали мяч меньше соперников – всего 46,7% игрового времени. Однако наш соперник по этому показателю еще больше уступает. Всего треть игры шведы проводят с мячом – 30%.

Также мы превосходим и по среднему показателю ударов за игру. На нынешнем Евро Украина в среднем пробивает почти 8 раз за игру. Шведы наносят на один удар меньше – 6.7 против 7.7 у Украины. Однако, это не влияет на эффективность. Если разделить количество голов на сыгранные матчи, то получится идентичный показатель. У обеих команд 1.3 гола за поединок.

Но несмотря на статистическое преимущество нашей сборной, специалисты возвращают к реальности слишком мечтательных фанатов. Сборную Украины не считают фаворитом в игре. Однако и не отдают большого преимущества шведам.

Швеция – Украина: прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020

Швеция стала первой в группе с Испанией. Скандинавы удержали свои ворота на замке и сыграли 0:0 против "Фурии Рохи". У нас тоже есть положительный опыт игры с пиренейцами, и все же сейчас мы будем играть с победителем квартета с позиции лишь третьей команды.

Украинцам терять уже нечего. Как сказал Роман Яремчук, "сине-желтые" получили большой шанс реабилитироваться перед болельщиками. Поэтому можно ожидать сюрприз от сборной Украины 29 июня. В Глазго наша национальная команда попытается переиграть тех, кто и позволил нам не паковать чемоданы домой, а все-таки принять участие и продолжить футбольный праздник континента.