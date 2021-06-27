"Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Марлос и Виктор Цыганков – все они сыграли против Австрии, а большинство из них являются одними из важнейших футболистов

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Три из четырех их самых опасных футболистов являются левоногими. Это нетипично, и об этом очень важно помнить сборной Швеции. Всего в составе Украины сразу 12 левшей.

У того же Ярмоленко очень сильная левая нога, у Малиновского – тоже самое, они оба очень хороши. Иногда просто невозможно предсказать, куда пойдет удар или пас. Это самое трудное для понимания. В этом плане они напоминают мне Усмана Дембеле", – цитирует Лассе Якобссона Aftonbladet.

Напомним, сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала Евро-2020 уже во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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