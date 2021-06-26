Сборная Швеции имеет кадровые проблемы в подготовке к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Украины.

"Тре Крунур" начали тренировку перед матчем против Украины без Робина Ольсена и Эмиля Форсберга – основного голкипера и лучшего бомбардира команды на Евро-2020, сообщает expressen.se.

Швеция – Украина: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Отмечается, что лидеры команды тренируются индивидуально из-за незначительных повреждений. Впрочем, это не должно помешать обоим игрокам сыграть против Украины в рамках 1/8 финала Евро-2020.

Добавим, что Форсберг забил 3 из 4 общих голов Швеции на Евро-2020, а Ольсен сыграл во всех матчах на групповом этапе. Матч против Украины запланирован на 29 июня, начало игры в 22:00.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир