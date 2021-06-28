Швеция – Украина: Шевченко вспомнил свой прощальный дубль на Евро-2012
18:52 - Читати українською
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко не забыл о последней победе над шведами в Киеве (2:1).
"Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился. Мне хотелось завершить свою карьеру на высокой ноте.
"Украина провела хороший групповой этап", – Шевченко заступился за своих игроков
Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы", – цитирует Шевченко сайт УЕФА.
Напомним, на Евро-2012 украинцы победили Швецию, но уступили французам и англичанам и не смогли преодолеть групповой этап.
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