Наставник сборной Украины Андрей Шевченко не забыл о последней победе над шведами в Киеве (2:1).

"Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился. Мне хотелось завершить свою карьеру на высокой ноте.

"Украина провела хороший групповой этап", – Шевченко заступился за своих игроков

Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы", – цитирует Шевченко сайт УЕФА.

Напомним, на Евро-2012 украинцы победили Швецию, но уступили французам и англичанам и не смогли преодолеть групповой этап.

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