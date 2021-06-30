Фанаты сборной Украины еще долго не покидали поле после финального свистка на стадионе в Глазго.

Футболисты сборной Украины и фаны национальной команды не хотели прощаться после игры и долго благодарили друг друга.

Шевченко подытожил победу над Швецией: новая роль Зинченко, ужасная травма Беседина и мысли перед четвертьфиналом Евро

Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко пригласил из трибун своих детей, которые сразу бросились обнимать триумфаторов и праздновать победу вместе с командой.

Напомним, уже в субботу, 3 июля, украинцы будут защищать честь страны в поединке против Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

"Я не буду плакати. Я мужик!": Шевченко провокував сміх і гнів, але виявився героєм, Довбику – "Золотий м'яч"