Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко рассказал об эмоциях после сверхтяжелого выхода в плей-офф Евро.

– Как вам игра Швеции с Польшей? Какие впечатления от будущего соперника?

– Думали, что поляки забьют третий мяч. Они очень хорошо играли, но фортуна улыбнулась и шведам, и нам. Будем играть в 1/8 финала.

– Помните ли матч со Швецией на Евро-2012?

– Помню эту игру. Это было лето, смотрел дома вместе с папой. Запомнился этот маленький мальчик на трибунах и, конечно, дубль Андрея Шевченко.

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– Вам непривычно, что вчера вы молились на шведов, а сейчас будете с ними играть?

– Как говорится – это бизнес, ничего личного. Будем играть со шведами на победу.

– Что думаете об игре сборной Швеции? Какие у нее сильные и слабые стороны?

– Это боевая команда, которая демонстрирует характер, борется на каждом участке. Там индивидуально очень сильные игроки. А дальше нам подскажет тренерский штаб, как с ними играть.

– По итогам группового этапа Украина – одна из трех сборных на Евро, которая чаще всего теряет мяч на своей половине поля. Как это исправить?

– Нам нужно перестроиться, чтобы быстрее принимать решения. С Австрией больше теряли мяч. Соперник сильно прессинговал. Мы знали об этом, но почему-то не были готовы. Будем работать на тренировках, чтобы устранить этот недостаток.

– Что скажете о пребывании в Румынии? Хотели бы сыграть и 1/8 финала в Бухаресте?

– Здесь прекрасный стадион с хорошей поддержкой со стороны болельщиков. Но есть требования УЕФА, следующий матч должны играть в другом городе.

– После игры с Австрией Шевченко говорил об усталости команды. Как чувствуете себя сейчас?

– Андрей Николаевич правильно сказал. Все видели, что во втором тайме с Австрией мы мало выбегали в атаку. Сейчас чувствуем себя хорошо и будем готовиться. Должны набрать кондиции.

– Кто вас первым поздравил с выходом в плей-офф Евро?

– Папа сразу позвонил и поздравил. Также звонили друзья из Динамо. Это исторический успех, но мы хотим пройти еще дальше.

– О чем думали, когда Левандовски сравнял счет в матче со Швецией?

– Сильно переживали, не хотелось, чтобы они сравняли счет. Но Польша очень хорошо играла и заслужила забить эти голы.

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– Из-за выхода в плей-офф Евро ты вернешься в клуб позже. Огорчит ли это Мирчу Луческу?

– Думаю, что он рад тому, что мы пройдем дальше. Луческу на связи с нами после каждой игры. Разбирает матчи, наши ошибки и подсказывает.

– За счет чего собираетесь обыграть организованную сборную Швеции?

– Надо брать игру на себя, рисковать, не бояться. Если ошибаться, то уверенно. Это не они нас заставили, а мы захотели.

– Общался с Кендзерой после матча?

– Переписывались с ним. Он пожелал нам удачи, а личное выносить не хочется.

– Где сложнее играть – на Евро или в Лиге чемпионов?

– На Евро скорости больше. Здесь играют лучшие сборные, лучшие игроки. Уровень мастерства очень большой.

– Что думаете о лидерах шведов – Исаке и Форсберге?

– Видел игру с испанцами. Исак здорово цеплялся за мячи, показывал хороший дриблинг, высокий. Считаю, что это лидер атаки Швеции.

– Как относитесь к отсутствию Ибрагимовича?

– Конечно, Златан – легенда. Хотелось бы сыграть против такого игрока и личности. Увидеть вживую, как он движется и работает на поле. С другой стороны – хорошо, что он не поможет шведам. Думаю, это будет нам на руку, – заявил Шапаренко на пресс-конференции.

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