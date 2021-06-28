– В одном из последних интервью вы говорили, что команда уже достигла результата, и если удастся пройти дальше, это будет бонусом. Не считаете ли вы, что выход из группы с третьего места – это недостаточно для сборной Украины?

– Я считаю, слова, которые я сказал, – это реальность. Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. Но мы вышли из группы, как и рассчитывали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитироваться.

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– Что вы помните о матче со Швецией на Евро-2012?

– У меня прекрасные воспоминания. Была замечательная игра. Выступать на родном стадионе при поддержке своих зрителей в матче-открытии такого турнира – это необычайные впечатления. А еще и удалось забить два мяча. Но это лишь воспоминания, завтра будет совсем другая игра.

– Как вы считаете, Швеция сейчас сильнее Украины?

– Я не думаю, что будет правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний поединок покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю, у нас разная философия игры.

– Завтра в Глазго на стадионе будет много представителей украинской диаспоры. Что вы можете им передать?

– Очень приятно, что будут болельщики, несмотря на все ограничения. При этом многие фанаты не сможет приехать на матч. У нас большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и давать какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.

– Что вы думаете о главном тренере соперника Янне Андерссона?

– Я очень уважаю тренеров, которые имеют свою философию, которая помогает им достигать результата. У шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена ​​физически сильная, использует свои лучшие качества. Она заслуживает большого уважения.

– Ваши соперники во время подготовки к матчу сходили в парк аттракционов. Не думали ли вы тоже как-то разрядить атмосферу?

– В сборной Украины замечательная атмосфера. У нас не было такой возможности. Мы узнавали, можем ли сделать что-то подобное. Однако из-за ситуации с COVID-19 нам не дали разрешения выезжать из отеля.

– На какую игру вы ожидаете от сборной Швеции?

– Я не думаю, что команда очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохие нападающие, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию.

– Правда ли, что Зубков больше не сможет сыграть на Евро?

– Нет смысла говорить об этом. Он с нами, проходит реабилитацию. Пока он к игре не готов.

– За счет чего вы планируете обыграть соперника?

– Мы должны быть осторожными прежде всего на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать каблуки, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать, – цитирует Шевченко сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала Евро-2020 уже во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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