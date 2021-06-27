УЕФА назначил судейскую бригаду на поединок 1/8 финала Евро между Швецией и Украиной.

Главным рефери станет 45-летний итальянец Даниэле Орсато, сообщает официальный сайт УАФ. На линиях ему будут помогать Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети. Обязанности резервного арбитра выполнит Давиде Масса, а ответственный за VAR – Массимилиано Иррати.

Швеция – Украина: лучший бомбардир "сине-желтых" на Евро-2020 тренируется отдельно от команды

Орсато пользуется серьезным авторитетом и регулярно обслуживает матчи решающих стадий еврокубков. На групповом этапе Евро-2020 ему доверили два поединка: Англия – Хорватия (1:0) и Испания – Польша (1:1).

Напомним, сборная Украины встретится со шведами уже во вторник, 29 июня. Начало матча в 22:00.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир