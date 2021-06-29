Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский верит в победу национальной команды в матче 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции.

"Принципиальная игра, в которой встречаются команды примерно равные по классу и подбору игроков.

Швеция – Украина: команда Шевченко прибегла к услугам реабилитологов из Манчестер Сити перед матчем плей-офф Евро-2020

Многое будет зависеть от физической готовности, уверенности в своих силах и мастерства, а также фарта в завершении атак. Предполагаю, что в основное и дополнительное время будет ничья, а в послематчевых пенальти наша сборная добьется успеха. Вижу Украину в 1/4 финала чемпионата Европы!" – сказал Милевский в комментарии FootBoom.

Напомним, поединок между сборными Украины и Швеции состоится уже сегодня, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир