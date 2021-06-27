"Перед глазами момент, когда выходим из подтрибунного помещения. Наши болельщики поют. Я привык играть в Лиге чемпионов при полных трибунах, но Евро – это что-то невероятное, мурашки пробежали по телу. Относительно самой игры, хорошо, что быстро отыгрались после гола Ибрагимовича. Нынешний главный тренер сборной исполнил такие два гола... Мастер с большой буквы!

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Похожи ли та и эта сборная Швеции по стилю игры? Да! Не готов сказать, что они играют прям одинаково, но стержень один. Командный дух и здесь просматривается. Целостная команда. И у них всегда квалифицированные футболисты, они делают ставку на опыт. В этой команде в атаке играют люди, которые могут обыграть и решить эпизод. Я знал, что шведы хорошая сборная, но так как они играли в группе, это выше всяких похвал", – цитирует Тараса Михалика Fanday.

Напомним, сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала Евро-2020 уже во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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